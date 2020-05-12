Жириновский предложил отменить ЕГЭ в связи с пандемией

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает отменить в этом году ЕГЭ в связи с коронавирусом. По его мнению, проведение экзамена может увеличить число заболевших.

Политик предлагает подать школьникам документы в любой вуз страны, а в случае дефицита мест университеты смогут провести ЕГЭ только по профильному предмету для абитуриентов.

«Их (школьников. - Прим. ред.) зачислят, условно 90%, а 10% - очередь МГИМО, Физтех, МИФИ, Петербургский университет, вот те, кто туда подал, а мест меньше, чем абитуриентов, по месту жительства сдадут ЕГЭ по тому профильному предмету, который определит вуз», - сказал Жириновский.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что сейчас рассматривается вопрос о переносе ЕГЭ на август. Его смогут сдать те, кто решил в этом году поступать в вузы. Сроки проведения экзамена могут быть скорректированы в ближайшую неделю.