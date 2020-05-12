«Без камер, просто для себя»: Безруков рассказал об отношении к памяти о Великой Отечественной войне

Народный артист России, актер Сергей Безруков поделился своим ощущением от такого праздника, как День Победы. В 2020 году исполняется 75 лет со дня героического подвига советского народа, и актер рассказал в студии «Фетисова» о том, что это значит для него и его родственников.

«В детстве мы поздравляли деда, пока он был жив, и сейчас, когда мы о нем вспоминаем. Я ходил в Бессмертном полку, без камер, просто для себя. Не для того, чтобы потом об этом рассказать, а для того, чтобы потом позвонить родственникам и сказать: “Дед прошел по Красной площади”. Конечно, его фотография вместе со мной, но я искренне представлял себе, что мы идем вместе с ним», - рассказал Безруков.

Актер также описал процесс съемок в фильме «Подольские курсанты», повествующем о подвиге кадетов артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года под Москвой. В ленте Безруков исполнил роль капитана Ивана Старчака. По словам артиста, он был готов играть кого угодно, даже эпизодически, но в итоге получил одну из главных ролей - капитана, одного из тысяч оборонявших подходы к Москве от немецких оккупантов.

«Есть Иван Старчак, который воевал вместе с ребятами. Десантник, на начало войны у него уже был 1001 прыжок, и разведчик, у него была своя разведгруппа, и он как раз на Ильинском рубеже и воевал вместе с ребятами», - рассказал актер.

Ранее Безруков записал видеоролик, в котором рассказал о своем деде, ветеране Великой Отечественной войны. Актер сообщил, что Михаил Иванович Суворов отправился на войну, когда ему было 19 лет и воевал в моторазведке в составе танкового батальона.