Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

До 31 мая: многие регионы России продлили ограничительные меры

Ирина Егорова
13:27 12.05.2020
В некоторых субъектах вводятся дополнительные меры, например, обязательное ношение медицинских масок и перчаток в общественных местах.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

До 31 мая продлены ограничительные меры в Красноярском крае, Иркутской, Челябинской, Волгоградской, а также Ростовской и Астраханской областях. От режима самоизоляции также пока не отказываются в Приморье и Забайкалье. 

В Санкт-Петербурге, например, вводятся дополнительные меры, например, обязательное ношение сразу двух элементов из арсенала индивидуальных средств защиты - масок и перчаток.  Без них нельзя будет появляться в общественном транспорте, метро, такси, магазинах и на улице. Это обязательная мера защиты, которая необходима, чтобы город постепенно возвращался к привычной жизни.

Приобрести маску или перчатки можно в кассах метро или в автоматах.

В Крыму также вводится масочный режим. Кроме того, на полуострове усилен контроль  за нарушителями санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники Росгвардии облетают окрестности на вертолете и выявляют места скопления людей.

За минувшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Большинство зараженных числится в Москве - 5 392 пациента и в Подмосковье - 1 063, сообщает оперштаб. Таким образом, общее число больных COVID-19 в нашей стране с начала распространения эпидемии составляет 232 243 случая во всех регионах страны. За весь период зафиксировано 2 116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.05.2020, 16:08
Началось обращение Путина к нации в связи с коронавирусом
Дата12.05.2020, 05:01
Восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны будут сданы до конца текущей недели
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата11.05.2020, 17:30
Полное уничтожение: кадры замедленной съемки запуска ракет «Корнета»
Дата11.05.2020, 18:28
Встречали цветами и ветками сирени: как советская армия освобождала Прагу
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
13:27 В стране и мире
Видео
До 31 мая: многие регионы России продлили ограничительные меры
13:07 В стране и мире
Жириновский предложил отменить ЕГЭ в связи с пандемией
12:39 В стране и мире
Видео
Блокатор вирусов: врач оценила эффективность противомикробных бейджей
11:06 В стране и мире
Врач дала рекомендации по профилактике авитаминоза
11:03 Армия
Видео
Антикоронавирусный удар: бойцы РХБЗ продезинфицировали Казанский авиазавод
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
13:51 В стране и мире
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Тверской области
13:47 В стране и мире
Видео
«Без камер, просто для себя»: Безруков рассказал об отношении к памяти о Великой Отечественной войне
13:27 В стране и мире
Видео
До 31 мая: многие регионы России продлили ограничительные меры
13:09 В стране и мире
Песков оценил идею отменить голосование по Конституции
13:04 В стране и мире
Видео
Исчадие ада: на Витебском проспекте внезапно воспламенился асфальт
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
«Приводит к удушью»: врач рассказал, можно ли посещать баню больным COVID-19
Видео
Исчадие ада: на Витебском проспекте внезапно воспламенился асфальт
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.