До 31 мая: многие регионы России продлили ограничительные меры

До 31 мая продлены ограничительные меры в Красноярском крае, Иркутской, Челябинской, Волгоградской, а также Ростовской и Астраханской областях. От режима самоизоляции также пока не отказываются в Приморье и Забайкалье.

В Санкт-Петербурге, например, вводятся дополнительные меры, например, обязательное ношение сразу двух элементов из арсенала индивидуальных средств защиты - масок и перчаток. Без них нельзя будет появляться в общественном транспорте, метро, такси, магазинах и на улице. Это обязательная мера защиты, которая необходима, чтобы город постепенно возвращался к привычной жизни.

Приобрести маску или перчатки можно в кассах метро или в автоматах.

В Крыму также вводится масочный режим. Кроме того, на полуострове усилен контроль за нарушителями санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники Росгвардии облетают окрестности на вертолете и выявляют места скопления людей.

За минувшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Большинство зараженных числится в Москве - 5 392 пациента и в Подмосковье - 1 063, сообщает оперштаб. Таким образом, общее число больных COVID-19 в нашей стране с начала распространения эпидемии составляет 232 243 случая во всех регионах страны. За весь период зафиксировано 2 116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.