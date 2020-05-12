Кипяток наружу: коммунальная авария в Москве попала на видео

В Москве на одной из улиц прорвало канализационные коммуникации и столб кипятка поднялся над дорогой. Местные жители запечатлели аварию на видео.

На кадрах, снятых из одного из соседних домов, виден высокий, не прекращающий бить столб кипятка. Точный адрес места происшествия неизвестен, однако заметно, что прорыв произошел рядом с проезжей частью.

Кипяток достигает уровня примерно третьего-пятого этажа расположенного рядом жилого дома. Вырвавшись из канализации, вода начала затапливать тротуар и проезжую часть - на опубликованных в социальных сетях кадрах видно, как испарения сделали нулевой видимость вблизи места прорыва.