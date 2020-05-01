В Кремле заявили об отсутствии информации о здоровье Ким Чен Ына

Никакой официальной информации о состоянии здоровья главы КНДР Ким Чен Ына в Кремле нет, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем официальной информацией», - сказал он журналистам.

Северокорейский лидер перестал появляться на публике в начале апреля 2020 года, в частности, впервые за несколько лет он пропустил мероприятия в честь дня рождения своего деда Ким Ир Сена.

Некоторые СМИ писали, что Ким Чен Ыну была проведена серьёзна операция на сердце, после которой его состояние ухудшилось, кто-то писал, что и вовсе он скончался.

Однако в КНДР опровергли все слухи, и заявили, что он ведет активную деятельность на удаленке.