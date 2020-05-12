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Ученые обнаружили последствия огромного взрыва на Луне

Александра Звягина
12:09 12.05.2020
Исследования спутника Земли могут помочь узнать прошлое нашей планеты.
Ученые обнаружили последствия огромного взрыва на Луне
© Фото: Nicolas Thomas, unsplash.com

Ученые обнаружили, что много миллионов лет назад на Луну упал гигантский астероид, который расплавил кору спутника Земли. Такой вывод эксперты сделали в ходе изучения грунта, который был доставлен экспедицией «Аполлона-17» в 1972 году.

В привезенном образце были обнаружены частицы минерала бадделеита размером около 0,25 мм, который в свою очередь образован из другого элемента - фианита. Последний представляет из себя диоксид циркония. Такой минерал используют ювелиры для имитации алмаза. Образуется фианит при температуре в 2300 градусов по Цельсию. Но встал вопрос о том, что могло расплавить лунную кору? Ответ ученые опубликовали на страницах издания Nature Astronomy.

Эксперты пришли к выводу, что скорее всего спутник Земли пережил столкновение с огромным астероидом более 43288 миллионов лет назад. Именно это и стало причиной появления в лунном грунте бадделеита.

Автор статьи Ли Уайт поясняет, что такие исследования Луны могут приоткрыть тайну прошлого нашей планеты. Дело в том, что Земля более геологически активна. Движения тектонических плит постоянно порождают изменённая, которые скрывают более древние пласты с возможными следами космических воздействий.

На Луне же подобных сдвигов не происходит, поэтому спутник Земли становится, по сути, окном в прошлое нашей планеты.

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