Исчадие ада: на Витебском проспекте внезапно воспламенился асфальт
На кадрах видно, что по дороге проезжают машины, а потом моментально происходит взрыв, и огонь, вырвавшись из-под бордюра, разрушает его, а в асфальте рядом появляется трещина.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
В Московском районе Петербурга на Витебском проспекте произошел странный инцидент. Огонь вырвался из-под земли на границе между асфальтом и проезжей частью.
На кадрах видно, что по дороге обычным потоком проезжают машины, а потом моментально происходит взрыв, и огонь, вырвавшись из-под поребрика, разрушает его, а в асфальте появляется трещина. При этом пламя очень сильно разгорелось и достигло пару метров в высоту.
Видео было записано дорожной камерой видеонаблюдения.
Инцидент произошел 11 мая в 18 часов вечера.