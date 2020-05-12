Исчадие ада: на Витебском проспекте внезапно воспламенился асфальт

На кадрах видно, что по дороге обычным потоком проезжают машины, а потом моментально происходит взрыв, и огонь, вырвавшись из-под поребрика, разрушает его, а в асфальте появляется трещина. При этом пламя очень сильно разгорелось и достигло пару метров в высоту.

На кадрах видно, что по дороге проезжают машины, а потом моментально происходит взрыв, и огонь, вырвавшись из-под бордюра, разрушает его, а в асфальте рядом появляется трещина.

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