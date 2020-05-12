Четвертая колонна с военнослужащими и спецтехникой МО РФ покинула Бергамо
12 мая планируется совершить два рейса и доставить в Россию 14 военнослужащих и три единицы специальной военной техники.
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Четвертая колонна с военнослужащими и специальной техникой сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи Итальянской Республике в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, приступила к совершению марша из пункта временной дислокации в городе Бергамо на аэродром Виллафранка города Вероны.
На аэродроме будет осуществлена погрузка личного состава и техники в самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России для убытия на родину.
Шестой самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, которые выполняли задачи по оказанию помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией на территории Италии, прибыл на аэродром Чкаловский 10 мая.