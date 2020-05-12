Блокатор вирусов: врач оценила эффективность противомикробных бейджей

Антимикробные бейджи зарекомендовали себя как эффективное и безопасное для человека средство для защиты от вирусов. В комментарии «Звезде» врач высшей категории Лариса Алексеева назвала их «чудо-изобретением» и объяснила механизм работы данного изделия. После начала использования бейджа в зоне дыхания образуется защитный купол, который убивает до 99% вирусов. Также человек может не принимать таблетки.

«Механизм действия такой: хлорид натрия вступает в реакцию с водяным паром из воздуха и превращается в диоксид хлора. Он известен давно, как вещество, которое способно разрушать оболочку вируса и микроба, и тогда уже, если вирус разрушен, он не может цепляться за слизистую человека», - рассказала Алексеева.

По словам врача, такие приборы являются безопасными, так как соответствуют норме: 0,1 мг диоксида хлора на кубометр воздуха.

Для защиты органов дыхания следует носить маски, респираторы, а на руки надевать перчатки, чтобы не занести вирус на слизистую. Для этого надо правильно надевать и снимать их, не касаясь внешней поверхности.