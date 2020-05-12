Заблудившийся бобр доплыл до центра Ярославля

В Ярославле заблудившийся бобр заплыл на речной вокзал. Неожиданного гостя заметили местные жители.

Специалисты объяснили, что численность бобров растет год от года, и встретить животное даже посреди города вблизи среды его обитания достаточно легко.

«Животные даже стали представлять опасность для инфраструктурных сооружений», - цитирует «76.ru» слова заведующей кафедрой зоологии ЯГПУ Елены Анашкиной.

Как указывает зоолог, бобры, популяция которых в Ярославле сейчас достаточно велика, строят плотины, из-за которых поднимается уровень воды. Это же, в свою очередь, приводит к затоплению мостов и дорог города.

«Здесь, видимо, бобр заплыл случайно, так как, возможно, он молодой или неопытный», - заметила Анашкина.

Эксперт рассказала, что ставший звездой Интернета зверь не представляет опасности, так как в месте, где его заметили, все сделано из бетона. Она также объяснила, что за животное можно не беспокоится, и путь домой он с легкостью сможет найти самостоятельно.