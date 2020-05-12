Главный храм ВС РФ ночью: кадры с коптера

Телеканал «Звезда» публикует видео Главного храма ВС РФ, снятое с коптера вечером.

Строительство храма было завершено, как и планировалось, 9 мая 2020 года. Он строился на добровольные пожертвования.

Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составила 95 метров.

Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.