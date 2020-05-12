Главный храм ВС РФ ночью: кадры с коптера
Собор стал третьим по величине после храма Христа Спасителя в Москве и Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Телеканал «Звезда» публикует видео Главного храма ВС РФ, снятое с коптера вечером.
Строительство храма было завершено, как и планировалось, 9 мая 2020 года. Он строился на добровольные пожертвования.
Главный храм Вооруженных сил РФ, строящийся в подмосковном парке «Патриот», спроектирован в монументальном русско-византийском стиле. Его высота вместе с крестом составила 95 метров.
Возведение храма осуществляется на добровольные пожертвования из личных средств военнослужащих, членов их семей, а также всех неравнодушных граждан и организаций.