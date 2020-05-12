Теплое, но неоднородное: в Гидрометцентре рассказали, каким будет лето

По предварительным прогнозам Гидрометцентра, лето в России ожидается теплым, но неоднородным. В большинстве регионов, практически на всей территории страны, температура ожидается выше нормы, превышая обычные значения, рассказал «Звезде» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Но это не говорит о том, что каждый день температура будет высокой, будет превышать существующие климатические показатели. Так не бывает. Температурный фон прогнозируется неоднородным», - отметил он.

По словам синоптика, периоды похолодания будут сменять периоды потепления, но когда именно ждать, например, дождливую погоду или периоды жаркой и сухой погоды, неизвестно.

«Эти прогностические показатели в лучшем случае считаются за четыре-пять дней до наступления таких периодов», - отметил Вильфанд.

В целом, глава Гидрометцентра пообещал россиянам теплое лето.

Ранее высказывалось мнение, что лето 2020 года станет одним из самых жарких за всю историю метеонаблюдений.

Некоторые специалисты считают, что жаркое лето способно затормозить распространение коронавирусной инфекции из-за воздействия солнечных лучей и теплых температур. Также считается, что в это время года у людей обычно повышается иммунитет.