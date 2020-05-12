Врач дала рекомендации по профилактике авитаминоза

Во время режима самоизоляции организм также страдает от авитаминоза. Поэтому пополнение запасов витаминов столь же необходимо. Однако почти у всех овощей и фруктов сезон либо уже отошел, либо еще не начинался, а все импортное стоит недешево.

По словам врача Ларисы Алексеевой, покупать цитрусовые, которые содержат большое количество витамина С, сейчас почти бессмысленно - они, проще говоря, «выжатые». Сезонных яблок сейчас еще нет, а те овощи и фрукты, которые остались на складах содержат меньшее количество витаминов из-за долгого лежания на складе. Об этом специалист рассказала в эфире радио Sputnik.

Выходом из этой ситуации могут стать замороженные овощи. Однако врач обращает внимание на способ их заморозки - подойдет только так называемая стрессовая заморозка. Больше всего витаминов содержат брокколи и цветная капуста. Также подойдет и зеленая стручковая фасоль.

Ранее врачи давали рекомендации по питанию в период самоизоляции.