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Роскосмос допустил возможность поступления на Землю внеземных сигналов

Александра Звягина
11:29 12.05.2020
Однако пока современная наука не может их зарегистрировать, потому что вероятно, такие сигналы основаны на неклассических физических принципах.
Роскосмос допустил возможность поступления на Землю внеземных сигналов
© Фото: ESA, Globallookpress.com

Сигналы из космоса уже сейчас могут поступать на Землю, просто наука еще не смогла их идентифицировать. Такое мнение высказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.

Он призвал обратить внимание на то, что сейчас науке известно около четырех тысяч экзопланет, а в видимой части Вселенной - более двух триллионов галактик, где потенциально может быть жизнь. Поэтому однозначно утверждать, что космос «молчит», нельзя. Можно предположить, что через Землю уже проходят какие-то сигналы, просто современная наука еще не может их идентифицировать.

«Вполне возможно, что через Землю проходят какие-то сигналы, основанные на неклассических принципах, не понятных нам на сегодняшний день», - предположил Блошенко в интервью ТАСС.

Он также рассказал о ходе исследования углеродсодержащих метеоритов. Ученые обнаружили в них микроскопические вещества, которые в земных условиях являются продуктами жизнедеятельности.

Эксперт, однако, уточнил, что пока достоверными сведениями о наличии внеземной жизни ученые не располагают.

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