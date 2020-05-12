Роскосмос допустил возможность поступления на Землю внеземных сигналов
Сигналы из космоса уже сейчас могут поступать на Землю, просто наука еще не смогла их идентифицировать. Такое мнение высказал исполнительный директор Роскосмоса по перспективным программам и науке Александр Блошенко.
Он призвал обратить внимание на то, что сейчас науке известно около четырех тысяч экзопланет, а в видимой части Вселенной - более двух триллионов галактик, где потенциально может быть жизнь. Поэтому однозначно утверждать, что космос «молчит», нельзя. Можно предположить, что через Землю уже проходят какие-то сигналы, просто современная наука еще не может их идентифицировать.
«Вполне возможно, что через Землю проходят какие-то сигналы, основанные на неклассических принципах, не понятных нам на сегодняшний день», - предположил Блошенко в интервью ТАСС.
Он также рассказал о ходе исследования углеродсодержащих метеоритов. Ученые обнаружили в них микроскопические вещества, которые в земных условиях являются продуктами жизнедеятельности.
Эксперт, однако, уточнил, что пока достоверными сведениями о наличии внеземной жизни ученые не располагают.