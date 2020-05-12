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Прокуратура начала проверку после пожара в больнице в Санкт-Петербурге

Роман Закурдаев
Ирина Егорова
11:22 12.05.2020
Возгорание произошло на шестом этаже в отделении реанимации. По предварительным данным, погибли пять человек.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: МЧС РФ

Прокуратура Санкт-Петербурга организовала проверку после пожара в больнице Святого Георгия, где проходят лечение заболевшие COVID-19, сообщается на сайте ведомства.

Результатами проверки станут выясненная причина и условия произошедшей трагедии.

«Будет дана правовая оценка действиям ответственных лиц по соблюдению требований пожарной безопасности», - уточняется  в сообщении.

На место происшествия выехали заместитель генерального прокурора Алексей Захаров, прокурор Санкт-Петербурга Сергей Литвиненко и прокурор Выборгского района Петербурга Павел Данилов.

«С учетом того, что это реанимация, там находились медицинские работники, которые лично приняли меры по обесточиванию и выводу реанимационных больных, находящимся в том числе на ИВЛ. Каких-либо нареканий к действиям медицинского персонала и  подразделениям МЧС не имеем. Проводится допрос свидетелей, отрабатываются различные версии, назначен ряд экспертиз», - заявил руководитель ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу Александр Клаус.

ГСУ СК по Петербургу возбудило уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напомним, что пожар в больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге вспыхнул утром 12 мая на шестом этаже, где располагается отделение реанимации. С момента возгорания до полной ликвидации пожара, по данным МЧС,  прошло всего 20 минут. Около 150 человек были эвакуированы на нижние этажи здания. Также погибли пять человек. Предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

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