В Подмосковье утвердили новые меры борьбы с коронавирусом

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление по мерам борьбы с коронавирусом. Они коснутся строительных предприятий, семей с детьми и условий выхода на работу сотрудников. Документ опубликован на официальном сайте правительства Московской области.

Начало работы строительных предприятий в Подмосковье откладывается до 18 мая. Напомним, в столице они заработают уже с сегодняшнего дня. Для тех же компаний, численность которых составляет более 100 человек и которые работают в Московской области уже сейчас предусмотрено обязательное тестирование работников. Каждые две недели тесты на коронавирус должны сдать 10% от общего числа занятых на производстве.

Меры поддержки предусмотрены и для нуждающихся семей с детьми. Им до 15 июня этого года должны выделить продуктовые наборы стоимостью до 2 200 рублей, в количестве один набор на семью.

Напомним, с сегодняшнего дня в Московской области действует обязательный масочный режим. Теперь жители Подмосковья обязаны носить маску в магазинах, общественном транспорте и такси. До сегодняшнего дня ношение средств индивидуальной защиты носило рекомендательный характер.