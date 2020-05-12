Обновленная статистика: 10 899 новых случаев коронавируса выявлено в РФ

За минувшие сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны.

Большинство зараженных числится в Москве - 5392 пациента и в Подмосковье - 1063, сообщает оперштаб.

В Нижегородской области и Санкт-Петербурге выявлено чуть более 300 новых случаев заболевания.

Также сообщается, что за 11 мая, умерли 107 человек, выздоровели 3711 пациентов в России.

Уточняется, что 43% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни.

Таким образом, общее число больных COVID-19 в нашей стране с начала распространения эпидемии составляет 232 243 случая во всех регионах страны. За весь период зафиксировано 2116 летальных исходов, выздоровели 43 512 человек.