Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции

Семейный психолог рассказал о плюсах и минусах соблюдаемого сейчас в России режима самоизоляции. Мнений о нем существует множество, но главный вопрос - насколько сильно он повлияет на россиян и на мир? Андрей Зберовский обозначил в студии программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда», что именно может произойти или уже происходит с соблюдающими режим людьми.

«Как шутят психологи, человек - это существо, которое стремится к самоизоляции в хорошей компании. Так мы устроены, что большое количество общения и социальных контактов все же нам необходимы. Даже не только психологически, но и физически, физиологически, потому что определенное количество тактильных контактов, когда мы кого-то обнимаем, хлопаем по плечам, прикасаемся, повышает наше настроение и позволяет вырабатывать в нашем теле правильные гормоны удовольствия и счастья», - заявил психолог.

Зберовский также отметил, что невозможно полноценно компенсировать вынужденное отсутствие отпусков и поездок к морю, которых сейчас лишилась вся мировая общественность. В момент выхода из режима самоизоляции психолог посоветовал восполнить пробел ощущения «новизны», получаемой при путешествиях, новыми знакомствами и новыми видами деятельности. Говоря же о том, что у людей возникнет желание покинуть мегаполисы из-за появившейся привычки изоляции, Зберовский выразил однозначное мнение о том, что массово этого не произойдет.

«Опасения, что все уедут в деревню, были еще более 10 лет назад, когда появилось понятие “цифрового кочевника” - современного горожанина, который может работать удаленно. Но практика показала, что эта схема не работает, потому что женщины и дети всегда возвращают мужчин в города, так как им особенно обостренно необходим социум. Поэтому мужчины может быть и будут рваться в сельскую местность, но женщины все равно вернут их в город», - заявил семейный психолог.

Между тем, ранее врач назвала основной способ поддержания иммунитета в период пандемии. Диетолог Вера Шарошкина сообщила, что одним из важнейших факторов здоровья и иммунитета является здоровый сон и выработка в процессе него гормона мелатонина.