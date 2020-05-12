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«Приводит к удушью»: врач рассказал, можно ли посещать баню больным COVID-19

Иван Исмаков
Ирина Егорова
10:48 12.05.2020
Во-первых, высокая температура вызывает отек околоносовых пазух, а во-вторых, в парилке инфекция будет только процветать, считает врач высшей категории, отоларинголог Владимир Зайцев.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Больным коронавирусом лучше воздержаться от посещения бани, хотя многие из зараженных наоборот думают, что такое «лечение» поможет иммунитету быстрее справиться с заболеванием.

«Схожу в баню, хорошенько попарюсь, лягу спать, и все на следующий день пройдет. Так думают многие, потому что коронавирусную инфекцию надо вытравливать из организма всеми способами», - описывает образ мышления многих заболевших врач.

Но, по его словам, посещать баню больным коронавирусом категорически нельзя, и это объясняется несколькими причинами.

«Температура в бане, сауне и хамаме очень высокая, она разогревает слизистую оболочку не только носа и околоносовых пазух, задней стенки глотки, но и так называемого трахеобронхиального дерева. Все это приводит к отеку», - прокомментировал Зайцев.

По его словам, при лечении коронавирусной инфекции наоборот назначаются противоотечные препараты и бронхолитические, улучшающие отхождение мокроты.

«А в разогретом, распаренном состоянии будет выраженный отек и это приведет к удушью», - заключил специалист.

Вторым негативным фактором воздействия высоких температур, Зайцев назвал еще большее распространение и процветание коронавирусной инфекции.

Поэтому врач советует не ориентироваться на свои ощущения после посещения бани, не пытаться таким образом улучшить иммунитет, выздороветь от коронавируса после посещения бани или сауны не получится.

«Оставайтесь дома. Лечитесь в домашних условиях, а если ваша симптоматика нарастает и вам становится хуже, обращайтесь в условия стационара, где вам окажут медицинскую помощь», - дополнил он.

Также он отметил, что от заражения инфекции может спасти только 100 процентное соблюдение режима самоизоляции.

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