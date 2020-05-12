Чиновников могут начать наказывать за хамство

Законопроект о наказании чиновников за хамство внесен в Государственную думу России. Данное предложение было сформулировано главой Комитета Госдумы по информационной политике Александром Хинштейном и вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком. Текст документа опубликован в думской электронной базе данных.

Чиновники предложили штрафовать государственных и муниципальных служащих за оскорбление на сумму от 50 000 до 100 000 рублей или же дисквалифицировать провинившегося на срок до одного года.

При повторном нарушении сумма штрафа вырастет до 150 000 рублей или же чиновник лишится права занимать определенные должности на срок до двух лет.