Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

Ирина Егорова
10:23 12.05.2020
Алексей Шабурин сообщил, что самоизолировался в рабочем кабинете и продолжает работу.
Главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом
© Фото: botkinmoscow, Facebook

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабурин заразился коронавирусом. Он самоизолировался в рабочем кабинете и продолжает работать, сообщается на официальной странице медицинского учреждения в Facebook.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», - написал Шабурин.

По его словам, больница продолжает выполнение задач по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и больным с COVID-19.

Он отметил, что в последнее время общался с коллегами по видеоконференции.

Ранее коронавирусом также заболел главврач Коммунарки Денис Проценко. Эта больница одной из первых начала принимать больных с COVID-19 в Москве. Однако в середине апреля Проценко заявил, что вылечился от инфекции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата11.05.2020, 16:08
Началось обращение Путина к нации в связи с коронавирусом
Дата12.05.2020, 05:01
Восемь многофункциональных медицинских центров Минобороны будут сданы до конца текущей недели
Дата11.05.2020, 22:44
УЕФА не отнимет у победителей чемпионатов право пробиться в Лигу чемпионов через квалификацию
Дата11.05.2020, 17:30
Полное уничтожение: кадры замедленной съемки запуска ракет «Корнета»
Дата11.05.2020, 18:28
Встречали цветами и ветками сирени: как советская армия освобождала Прагу
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
10:57 В стране и мире
Обновленная статистика: 10 899 новых случаев коронавируса выявлено в РФ
10:50 В стране и мире
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
10:23 В стране и мире
Главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом
10:15 Спорт
Видео
Боксер Евгений Тищенко отреагировал на информацию о своем заболевании COVID-19
10:14 В стране и мире
В Подмосковье утвердили новые меры борьбы с коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
10:57 В стране и мире
Обновленная статистика: 10 899 новых случаев коронавируса выявлено в РФ
10:50 В стране и мире
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
10:48 В стране и мире
Видео
«Приводит к удушью»: врач рассказал, можно ли посещать баню больным COVID-19
10:35 ОПК
Демонстратор российского сверхзвукового лайнера может появиться в 2023 году
10:23 В стране и мире
Главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Внутри «Тигра»: опубликованы кадры работы системы «Корнет», установленной в армейском внедорожнике
Видео
Бывший майор «Беркута» отреагировал на признания Парасюка о расстреле людей на Майдане
Видео
«Приводит к удушью»: врач рассказал, можно ли посещать баню больным COVID-19
Актер Юрий Стоянов назвал размер своей пенсии
Видео
Компенсация недополученной новизны: семейный психолог дал советы по правильному выходу из самоизоляции
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.