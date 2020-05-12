Главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

Главный врач Боткинской больницы Алексей Шабурин заразился коронавирусом. Он самоизолировался в рабочем кабинете и продолжает работать, сообщается на официальной странице медицинского учреждения в Facebook.

«При первых симптомах недомогания сдал тесты, после получения положительного результата самоизолировался в кабинете и продолжаю работать в круглосуточном режиме с соблюдением всех противоэпидемиологических мероприятий», - написал Шабурин.

По его словам, больница продолжает выполнение задач по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим и больным с COVID-19.

Он отметил, что в последнее время общался с коллегами по видеоконференции.

Ранее коронавирусом также заболел главврач Коммунарки Денис Проценко. Эта больница одной из первых начала принимать больных с COVID-19 в Москве. Однако в середине апреля Проценко заявил, что вылечился от инфекции.