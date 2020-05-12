«Неподобающее поведение»: вице-мэра Новороссийска уволили после похода на шашлыки

Екатерина Демченко, ранее занимавшая пост вице-мэра Новороссийска, была уволена со своей должности. Причиной послужило появление в Сети кадров, на которых Демченко проводит время на шашлыках в период всеобщей самоизоляции, введенной из-за угрозы заражения COVID-19.

Новость о смещении заместителя мэра с должности сообщил сам глава города Игорь Дьяченко в Instagram.

Мэр Новороссийска охарактеризовал поведение Демченко как «неподобающее», новость о котором «не требует никаких комментариев».

«Решение принципиальное, кардинальное и однозначное», - подчеркнул он.

Дьяченко отметил, что муниципальные служащие, которые выступают олицетворением городской власти, не имеют права на поведение, наносящее ущерб ее авторитету.

По результатам проведенного недавно опроса 58% россиян указали, что соскучились по походам на шашлыки. Тем не менее, такое времяпрепровождение на природе они планируют вернуть в свою жизнь уже после окончания режима самоизоляции.