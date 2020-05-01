Глава Роспотребнадзора объяснила, как Мишустин мог заразиться коронавирусом
Всего на территории России выявлено свыше 114 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.
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Зараженный коронавирусом премьер-министр России Михаил Мишустин все время в доступном режиме, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, комментируя его состояние.
«Он все время в доступном режиме и мы всегда рассчитываем на его уверенный голос», - отметила она.
По словам Поповой, человек, который «всего себя отдает делу, подвергает себя повышенному риску», пишет сайт «Комсомольской правды».
Также она пожелала премьер-министру скорейшего выздоровления.
Михаил Мишустин сообщил о заражении коронавирусом 30 апреля на совещании с Владимиром Путиным.
Согласно статистике, в России инфекция подтверждена у 114 431 человек, выздоровели - 13 220, умерли - 1169.