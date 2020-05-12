Кабмин утвердил дополнительные выплаты семьям с детьми

Правительство утвердило дополнительные выплаты семьям с детьми в возрасте от трех 16 лет. Соответствующее распоряжение было опубликовано на сайте кабинета министров.

Так, граждане страны с детьми в возрасте от трех до 16 лет смогут получить разовую выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с 1 июня.

Для получения денег достаточно подать заявление дистанционно через портал госуслуг, в личном кабинете или на сайте Песнионного фонда, а также обратившись лично в территориальное отделение по месту жительства, пребывания или фактического проживания.

Семьи с детьми до трех лет могут воспользоваться другой мерой поддержки. Для них предусмотрена выплата в размере 5 тысяч рублей на ребенка за апрель, май и июнь.

Заявления будут рассматриваться не более пяти дней, а на осуществление выплат отводится не более трех суток.

О дополнительной поддержке семей с детьми ранее в ходе обращения к россиянам рассказал Владимир Путин. Всего, по словам главы государства, помощь получат 27 миллионов детей.