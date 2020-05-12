В США жертвами COVID-19 стали свыше 80 тысяч человек

На территории Соединенных Штатов от коронавируса скончались более 80 тысяч человек. Об этом говорится в статистических данных университета Джонса Хопкинса.

Отмечается, что на 22.32 (по московскому времени) в стране были диагностированы свыше 1,34 миллиона случаев инфицирования COVID-19.

На данный момент по общему числу зараженных, умерших и по числу тестов США занимают первое место в мире.

Согласно статистике оперштаба, в России за время пандемии были инфицированы 221 344 человек, вылечились - 39 801, скончались - 2 009.