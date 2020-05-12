В Нижегородской области разработали план постепенного снятия ограничений на фоне пандемии COVID-19

В Нижегородской области разработан план и механизмы, требующиеся для постепенного ослабления противоэпидемического режима, введенного из-за угрозы распространения COVID-19.

Такую информацию сообщил губернатор региона Глеб Никитин на проведенном 11 мая совещании с президентом России, посвященном актуальной ситуации в стране и поддержке населения в кризисный период.

«Достаточно давно был сделан дифференцированный просчет ситуации в регионе, и сейчас мы идем по прогнозам», - отметил Никитин.

Он объяснил, что в области проработан крайне подробный план последовательного снятия ограничений. Все зарегистрированные на территории региона предприятия разделены на группы по важности для областной экономики и по уровню эпидемиологической угрозы в рамках трудовой деятельности.

Кроме этого, для различных организаций определены требования, соблюдение которых позволит им вернуться к работе. Так, к примеру, в ресторане должно быть ограниченное количество столиков и обслуживаемых клиентов.

Также Никитин подчеркнул, что Нижегородская область длительное время находится на первых позициях по числу проводимых тестов на COVID-19, но ряд показателей пока не позволяет отменить все ограничения в регионе.

Так, в области на данный момент недостаточно высок свободный коечный фонд, так как многие пациенты с легкой формой протекания коронавирусной инфекции направляются на госпитализацию.

Кроме этого, как отметил губернатор, в Нижегородской области близок, но пока не доходит до необходимого значения коэффициент, отражающий стабильность выявления новых зараженных. Сегодня он составляет 1.2, а должен быть равен единице.

«При соблюдении качественной самоизоляции мы должны выйти на показатель, равный единице, ориентировочно в конце первой половины мая», - указал глава региона.

Никитин заключил, что пока ситуация в Нижегородской области не настолько стабильна, чтобы можно было свободно открыть все кафе, спортивные залы и салоны красоты. Тем не менее, власти региона осознают, что населению необходимы услуги подобных организаций и предлагают пакет требований, который позволит им функционировать, хоть и с некоторыми ограничениями.