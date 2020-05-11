Главврач Боткинской больницы заразился коронавирусом

У главного врача ГКБ им. С. П. Боткина Алексея Шабунина подтвержден положительный тест на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на департамент здравоохранения Москвы.

В сообщении отмечается, что Шабунин сделал тест при первых симптомах плохого самочувствия. Он самоизолировался в своем кабинете и продолжает работать, соблюдая все противоэпидемиологические мероприятия.

ГКБ им. С. П. Боткина полностью выполняет задачи по оказанию экстренной медицинской помощи, а также помощи онкологическим, гематологическим больным и инфицированным COVID-19.