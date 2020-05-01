Попова прокомментировала всплеск числа зараженных COVID-19

На территории России за последние два дня отмечен всплеск числа инфицированных коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она подчеркнула, что у большинства новых зараженных болезнь протекает бессимптомно.

Также Попова отметила, что смягчение карантинных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и произойдет поэтапно.

«Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели и стабилизация должна наступить, безусловно» - сказала глава Роспотребнадзора в интервью «Комсомольской правде».

По последним данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксированы 7933 случаев заражения, всего - 114 431.