Попова прокомментировала всплеск числа зараженных COVID-19
Общее число инфицированных за период пандемии увеличилось до 114 431.
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На территории России за последние два дня отмечен всплеск числа инфицированных коронавирусом по сравнению с предыдущей неделей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она подчеркнула, что у большинства новых зараженных болезнь протекает бессимптомно.
Также Попова отметила, что смягчение карантинных мер будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране и произойдет поэтапно.
«Понимаю, усталость накопилась. Но лучше потерпеть еще две недели и стабилизация должна наступить, безусловно» - сказала глава Роспотребнадзора в интервью «Комсомольской правде».
По последним данным оперштаба, за последние сутки в России зафиксированы 7933 случаев заражения, всего - 114 431.