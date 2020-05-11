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Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»

Ирина Егорова
09:55 11.05.2020
На примере США ученые сделали вывод, что в нынешнем году выработать коллективный иммунитет к COVID-19 не получится. Это возможно только в случае, если не менее 70% населения приобретет иммунитет к инфекции.
Опровергнут миф о коронавирусе, который мог бы привести к «катастрофе»
© Фото: Xinhua, Globallookpress

Ни один регион мира не достигнет коллективного иммунитета к коронавирусу, а все утверждения о его наличии вызовут катастрофу в системе здравоохранения. Об этом  заявили ученые департамента эпидемиологии Школы общественного здравоохранения имени Джонса Хопкинса в Блумберге. Достигается это двумя путями: человек должен либо переболеть коронавирусом, либо нужно сделать соответствующую вакцину. Специалисты отметили, что коронавирусом переболели не более 2 - 4% населения, а для выработки коллективного иммунитета необходимо более 70 % вакцинированного или переболевшего населения.

Но эпидемиологи призвали отказаться от попыток умышленно заразиться коронавирусом ради иммунитета и призвали не собираться вместе и не устраивать  наподобие популярных в 80-ые годы «ветрянок - пати».

Власти некоторых стран, например Великобритании, изначально планировали политику коллективного иммунитета, поэтому изолировали людей из группа риска и выступали против жестких ограничений. Но, впоследствии, им пришлось ввести широкие ограничительные меры.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных в мире составляет более четырех миллионов человек. Случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы почти во всех странах мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии и России. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано  свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов  выздоровели, 1915 - скончались.

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