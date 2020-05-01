«Прошел всю войну»: ведущая «Звезды» рассказал о военном пути своего деда

Ведущая программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» Анна Хрупина вместе с коллегами присоединилась к проекту «Дорога памяти» и поведала историю своего деда – участника Великой Отечественной войны.

«Плужников Трофим Васильевич, мой прадедушка. Он родился в Тамбовской области в селе Первая Гавриловка. Когда ему было 32, его забрали на фронт, дома остались жена и маленькая дочка – это моя бабушка. Прадедушка прошел всю войну, участвовал в боях в Померании и Восточной Пруссии. Был ранен, вернулся домой в 1946 в звании старшего лейтенанта. Награжден орденом Красной звезды, медалями "За оборону Сталинграда", "За взятие Кенигсберга", "За победу над Германией". Я не успела познакомиться с прадедушкой, его не за три года до моего рождения, но моя семья помнит его и гордится им», - сказала Хрупина.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.