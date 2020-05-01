Росгвардия усилит патрули в Москве на майские праздники

На территории Москвы в период майских праздников увеличено количество патрулей Росгвардии, сообщила помощник начальника ГУ Росгвардии по взаимодействию со СМИ Яна Урсу.

По ее словам, для выполнения задач по охране правопорядка и проведения профилактических работ с гражданами привлечено более 3 000 сотрудников.

В частности, увеличено количество вневедомственной охраны и ОМОНа.

«Особое внимание правоохранителей обращено на лесопарковые зоны, где наиболее вероятно нарушение введенных ограничительных мер», - подчеркнула Урсу.

В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России ограничительные меры были продлены до 11 мая включительно.

По последним данным, всего в стране инфицированы свыше 114 тысячи человек, из которых более 50 тысяч - в Москве.