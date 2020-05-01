Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко назвал новый симптом коронавируса. По его словам, у основной части зараженных отмечаются высыпания на руках и животе, сообщает сайт радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Проценко призвал граждан соблюдать режим самоизоляции на майских праздниках и остаться дома. В случае, если это правило не будет соблюдено, то в России может быть взрыв эпидемии коронавируса и примерно через 10 дней страну ждет рост заболевших.



По данным на 1 мая, в России зафиксировано 114 431 пациентов с COVID-19. С начала распространения эпидемии на территории нашей страны умерли 1 073 человека, 11 619 вылечились. Большинство заболевших находится в Москве - 57 300 человек.