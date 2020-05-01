«Наши герои»: на стадионе «Лужники» зажглась надпись в поддержку врачей

Крыша стадиона «Лужники» озарилась надписью в поддержку врачей, борющихся с пандемией.

«Врачи - наши герои! Спасибо», - такие слова мелькают на спортивном объекте в формате бегущей строки.

Кадры были опубликованы в сети Instagram.

Таким образом, Российский футбольный союз хотел выразить благодарность врачам в эпоху COVID-19.

Ранее подобная акция состоялась на фасаде гостиницы «Космос», расположенной на проспекте Мира в Москве. Руководство отеля решило поддержать труд медицинских работников, которые сегодня находятся на передовой борьбы с инфекцией коронавируса. Сотрудники выключили свет в многоэтажном здании таким образом, чтобы оставшиеся зажженные окна образовали слова благодарности медикам: «Спасибо врачам!»

К флешмобу благодарности присоединились и в Подмосковье. Ранее в Подольске художники нарисовали краской огромное сердце, внутри которого сделали надпись «Спасибо врачам». Рисунок размером в 30 метров хорошо видно даже из космоса.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что врачи сейчас находятся на передовой. По последним данным, в России число зараженных COVID-19 выросло до 114 431 пациента. С начала распространения эпидемии на территории нашей страны умерли 1 073 человека, 11 619 вылечились.