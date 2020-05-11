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Названа предварительная причина пожара в хосписе в Красногорске

Ирина Егорова
09:21 11.05.2020
В результате трагедии, погибли девять человек, еще девять были госпитализированы, шесть из которых находятся в реанимации.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Пресс-служба администрации г.о. Красногорск

Пожар в частном доме, где располагался хоспис для пожилых людей, произошедший 11 мая в Красногорске, мог возникнуть из-за неисправности электропроводки.

На момент возгорания в здании предварительно находились 29 человек. В результате трагедии, погибли девять человек , еще девять постояльцев были госпитализированы,  шестеро из которых  находятся в реанимации.

По факту смерти людей СК возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

«В ходе тушения пожара обнаружены тела девяти человек в возрасте от 66 до 90 лет с термическими ожогами, еще девять человек были госпитализированы. По предварительным данным, причиной пожара явилась неисправность электропроводки», - сообщается на сайте ведомства. 

На данный момент, следователи проводят необходимые действия, назначено проведение экспертиз. Уточняется, что пансионат для пожилых людей «Второй дом» не был официально зарегистрирован по месту расположения.

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