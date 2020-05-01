Получили государственные награды: ведущий «Звезды» рассказал о вкладе своих дедов в Победу

Ведущий программы «Сегодня утром» на телеканале «Звезда» Михаил Шахназаров присоединился к масштабному проекту «Дорога памяти» и поделился историей двух своих дедов - участников Великой Отечественной войны.

«Арутюнов Ашот Семенович, мой дед 1905 года рождения. В годы войны работал под личным руководством народного комиссара нефтяной промышленности СССР Николая Константиновича Байбакова. Изобретения моего деда в области нефтедобычи и ее транспортировки сыграли важную роль в обеспечении фронта бакинской нефтью. Награжден правительственными и государственными наградами, лауреат Сталинской премии», - поделился он.

Другой дед ведущего, Степан Шахназаров, служил в консулате СССР города Решт в Иране, работал с группой «Легкая кавалерия» Геворка Вартаняна и участвовал в обеспечении безопасности Тегеранской конференции и предотвращении покушения на лидеров «Большой тройки». После войны он продолжил службу в органах госбезопасности. Награжден правительственными и государственными наградами.

«Дорога памяти» - проект Министерства обороны РФ, призванный увековечить память о Великой Отечественной войне. Собранные материалы будут размещены в одноименной галерее, которая строится рядом с Главным храмом Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот».

Каждый, кто желает сохранить память о своих родственниках, участвовавших в войне, в мемориале, может принести их фотографии в пункты сбора. Также можно внести данные самостоятельно на сайте проекта. Для этого нужно заполнить анкету для доступа в личный кабинет, а дальше в соответствующей графе можно рассказать о боевом пути родственника, его жизни, загрузить фотографии, сканы фронтовых писем, документы и другую информацию.