В Москве пройдет шестая широкомасштабная дезинфекция дорог

Новая всеохватывающая дезинфекция публичных пространств и дорог столицы будет проведена в пятницу. Ее основная цель – профилактика распространения COVID-19. Подобного рода работы проводятся в Москве еженедельно.

Как сообщил заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, специальными составами обрабатываются все поверхности автомобильных и пешеходных дорог, парковок, а также дворы и межквартальные проезды.

Общая территория для дезинфекции составит более 300 миллионов квадратных метров. В мероприятии примут участие более 70 тысяч сотрудников коммунальных служб.

«Будет задействовано более 4,5 тысяч единиц распылительной и поливомоечной техники», - цитирует Бирюкова пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы.

Препараты, используемые в обработке, безопасны для людей и одобрены Роспотребнадзором.

Дезинфекции медицинских учреждений, а также транспортным узлам, станциям и остановкам будет уделено особое внимание.