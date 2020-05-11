Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19

Сингапурские ученые считают, что ранее сделанные прогнозы об окончании пандемии больше не актуальны из-за быстро меняющейся обстановки с заболеванием, и удалили все данные и графики с сайта.

«Предыдущие прогнозы больше не действительны, поскольку варианты развития ситуации в реальном мире быстро меняются», - говорится в сообщении на сайте системы университета по мониторингу ситуации с COVID.

Специалисты заявили об опасности «чрезмерного оптимизма» и советовали относиться к любым прогнозам с осторожностью.

В своем исследовании ученые изучали данные по 131 стране, беря за основу математическую модель распространения заболевания. В ней учитывалась динамика по восприимчивым к заболеванию, инфицированным и выздоровевшим.

Ранее специалисты Сингапурского университета технологий и дизайна (SUTD) предрекли окончание пандемии в России 20 мая. Потом эти сроки сдвигались на 4 августа, 7 и 8, и даже на сентябрь месяц.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зараженных в мире составляет более четырех миллионов человек. Случаи коронавирусной инфекции зарегистрированы почти во всех странах мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии. Россия находится на пятом месте по числу зараженных COVID-19. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 - скончались.