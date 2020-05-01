Кабмин запретил госзакупки промтоваров из-за рубежа

Правительство запретило закупку зарубежных промышленных товаров для государственных и муниципальных нужд, а также для требований обороны и безопасности страны. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина. Премьер-министр Михаил Мишустин накануне подписал его.

Приобретать товары и услуги возможно из государств - членов ЕАЭС, Белоруссии, Армении, Казахстана, Киргизии, а также в том случае, если промышленный товар, в котором возникла государственная необходимость, не производится на территории России.

Также предусмотренные документом ограничения не распространяются на закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны и Управления делами президента России.

Уточняется, что допускается закупка единичного экземпляра некоторых видов зарубежных товаров стоимостью до 100 тысяч рублей или совокупности товаров стоимостью до миллиона.

Документ вступает в силу с 30 апреля 2020 года.