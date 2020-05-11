Воробьев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хосписе Красногорска

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев принес соболезнования родным погибших при пожаре в хосписе подмосковного города Красногорск.

«Этой ночью в Красногорске загорелся частный хоспис. К сожалению, без жертв не обошлось, погибли люди. Мои соболезнования родным и близким», - передает «360».

По его словам, пострадавшим будет оказала помощь, первому зампреду правительства Ольге Забраловой поручено разобраться, какая помощь сейчас необходима оказавшимися в беде людям.

Напомним, пожар в частном доме произошел 11 мая ночью. На момент возгорания в здании предварительно находились 29 человек. Ранее сообщалось о девяти жертвах, еще девять постояльцев были госпитализированы, шестеро из которых находятся в реанимации.

Уточняется, что пансионат для пожилых людей «Второй дом» не был официально зарегистрирован по месту расположения. На месте происшествия проводятся следственные действия и выясняются все детали случившегося.