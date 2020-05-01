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В Японии открыли новую возможность лечения шизофрении

Егор Левин
18:28 01.05.2020
Исследователи обнаружили серьезный недостаток жирных молекул, образующих белое вещество в мозгу пациентов с шизофренией.
В Японии открыли новую возможность лечения шизофрении
© Фото: Michaela Begsteiger, imageBROKER.com, Globallookpress

Японские исследователи сделали открытие, которое может помочь в лечении шизофрении. Ученые Центра исследований мозга Riken связали умственное расстройство с дефицитом жировых молекул в белом веществе мозга. Существующие методы лечения шизофрении в такой ситуации оказываются бесполезными.

Известно, что страдающие данным расстройством пациенты имеют меньше белого вещества, чем лица, не имеющие подобных проблем. Непосредственно само это вещество и состоит из жировых клеток, образованных олигодендроцитами, взаимодействие которых с нейронами имеет большой смысл в деле работы центральной нервной системы.

Ученым удалось провести посмертный анализ белого вещества и обнаружить значительный дефицит жирных молекул. По данным исследования, первоначально количество жира было стандартным, но постепенно уменьшилось. Именно из-за проблем с белым веществом могут возникать галлюцинации и нереальность восприятия, присущие пациентам с шизофренией. В свою очередь, анализ мозга с биполярным расстройством или депрессией не показал отклонений в белом веществе. Об этом сообщается на сайте Центра исследований мозга Riken.

Ранее ученые обнаружили новый тип шизофрении. Как установили исследователи, в 40% случаев мозг пациентов с шизофренией сохранял свои размеры, структуру и массу, но имел проблемы в росте полосатого тела, участвующего в контроле сложных движений.

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