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Врач рассказала о правилах ношения масок

Светлана Головина
18:19 01.05.2020
За время пандемии в России коронавирус был диагностирован более чем у 114 тысяч человек.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Michael Weber, imagebroker.com, Globallookpress

Чтобы обезопасить себя от заболевания в период пандемии, необходимо не только носить защитные маски, но и правильно их надевать. Об этом рассказала врач-терапевт высшей категории Елена Карякина.

«Необходимо брать маску в руки, не касаясь ее основной части, только за боковые резиночки», - рассказала специалист «Звезде».

После того как маска надета, необходимо плотно прижать к носу расположенный в середине металлический элемент, чтобы максимально снизить риск попадания инфекции.

Также Карякина напомнила, что использовать одноразовую маску разрешается не более двух часов, после чего ее необходимо правильно утилизировать.

«Снимать маску нужно аккуратно за резиночки. Затем положить в полиэтиленовый пакет и утилизировать», - отметила врач.

Напомним, что из-за активного распространения COVID-19 в некоторых регионах страны уже введен обязательный режим ношения масок при выходе из дома.

Всего за время пандемии в России коронавирусом инфицированы 114 431 человек, выздоровели - 13 220, скончались - 1 169.

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