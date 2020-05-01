В Подмосковье вводится масочный режим

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ввел обязательное ношение масок в регионе. Теперь каждый человек, выходящий улицу, обязан носить средства индивидуальной защиты органов дыхания. Уточняется, что это может быть как маска, так и респиратор. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте Правительства Московской области.

В документе сказано, что ограничение вступит в силу с 12 мая. То есть после этой даты появляться на улице без маски будет запрещено. Масочный режим строго рекомендован гражданам.

Подведомственную сеть аптек обязали обеспечить наличием масок, в чем власти обещали оказать содействие. Также Федеральная антимонопольная служба будет регулярно проверять цены на эти товары.

Уточняется, что социально незащищенные слои населения будут обеспечиваться масками на льготных условиях.