У певицы Мадонны подтвердился тест на антитела к COVID-19

Певица Мадонна призналась, что у нее есть иммунитет к коронавирусу. На днях ей сделали тест на наличие антител и результат это подтверждает.

«На днях прошла тест. И я узнала, что у меня есть антитела», - передает ее слова Washington Times.

Сама 61-летняя звезда предполагает, что переболела коронавирусом бессимптомно. По информации в СМИ, она соблюдала самоизоляцию в своем поместье в Лондоне с детьми и бойфрендом.

За всю историю распространения заболевания коронавирусом заболело много публичных людей как в России, так и за рубежом, например, певец Стас Михайлов, актер Идрис Эльба, оперный певец Пласидо Доминго, врач Денис Проценко, а также многие политики, князь Монако Альбер II, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и России - Михаил Мишустин.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, ведущего статистику заболевания, США находятся на первом месте среди остальных стран по числу заболевших. Всего в стране насчитывается более миллиона случаев заражения коронавирусной инфекцией. Во всем мире установлено более трех миллионов случаев заражения, умерли около 217 тысяч заболевших. В России число заразившихся COVID-19 выросло до 114 431 пациента. С начала распространения эпидемии на территории нашей страны умерли 1 073 человека, 11 619 вылечились.