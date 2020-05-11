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Врач назвала простой способ поддержания иммунитета в период коронавируса

Ирина Егорова
07:48 11.05.2020
Сейчас во время распространения коронавируса, также нужно уделять внимание физической нагрузки, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.
Врач назвала простой способ поддержания иммунитета в период коронавируса
© Фото: imagebroker, Birgit Koch, Globallookpress

Иммунитет человека поддерживает полноценный сон, а не конфеты и булочки, которые, наоборот, снижают иммуноответ организма, рассказала врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.

«Очень важный фактор для нашего здоровья и иммунитета - это полноценный сон, во время которого вырабатывается мелатонин»,- заявила она.

По ее словам, сон должен составлять не менее 6 часов в сутки, а лучше 7-8. Также во время распространения коронавируса, нужно уделять внимание физической нагрузки, которая позволит снизить стресс и чувство тревоги.

Не на последнем месте стоит и правильное питание.

«Сейчас не время для каких-то экспериментов со своим питанием - голодания, диет, монодиет. Питание должно быть сбалансированным, должны быть белки, жиры, углеводы», - уточнила она.

А вот увлекаться простыми углеводами, такими как булочки, конфеты, не стоит, так как снижается иммуноответ организма. Лучше заменить их на фрукты, которые содержат в своем составе витамины и клетчатку, передает РИА Новости.

Помимо сладкого специалисты советуют исключить из рациона кофе, энергетики и спиртное, фастфуд. Особенно внимательными в вопросах питания следует быть диабетикам, а также люди с ожирением, болезнями легких и проблемами с сердцем.

Всего в мире более четырех миллионов человек заражены коронавирусом. Инфекция распространилась из Китая почти во все страны мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии и России. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано  свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов  выздоровели, 1915 - скончались.

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