Отрезанные от цивилизации: МЧС направило колонну продуктов городам в Мурманской области из-за снегопадов

Из-за обильных снегопадов единственную дорогу до Туманного и Териберки, селам в Мурманской области, занесло так, что самостоятельно очистить ее оказалось невозможно. Таким образом, более тысячи человек оказались в блокаде стихии.

Администрация района обратилась за помощью к спасателям. Переправой продуктов занимаются сотрудники МЧС, которые преодолевают переметенный участок на снегоходах. Уточняется, что длина такого участка около двух километров, толщина снега - до четырех метров. Местные власти надеются восстановить движение до населенных пунктов только через неделю, когда в регион придет потепление.

Ранее сообщалось, что дорога закрыта уже девять дней.