«Балконный» Первомай прошел на Урале

Из-за пандемии коронавируса Первомай в России проходит без традиционных демонстраций и гуляний в целях безопасности, однако на Урале жителям все-таки удалось провести массовую акцию.

По инициативе местных профсоюзов на балконах и окнах разместили плакаты с первомайской символикой и включили записи трудовых маршей.

В свою очередь, активисты Народного фронта провели флешмоб в одном из дворов, где развернули экран с кадрами демонстраций прошлых лет.

Все артисты во время выступления были в защитных масках и соблюдали социальную дистанцию.