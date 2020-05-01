В Смоленской области высадили мемориальный лес

Память погибших в годы Великой Отечественной войны увековечили высадкой деревьев в Смоленской области. На территории лесного фонда вблизи деревни Петушки сотрудники Кармановского лесничества разбили «Сад памяти». Рядом с будущим мемориальным лесом находится памятное захоронение времен сражений за освобождение этих мест.

Память о событиях тех лет местные жители передают из поколения в поколение. Так, в октябре 1941 года на территории Кармановского (ныне Гагаринского района) был создан партизанский отряд, который возглавил первый секретарь Кармановского райкома ВКП(б) Афанасий Юдин. Отряд базировался в Павловском лесничестве, расположенном на стыке трех областей - Смоленской, Московской и Калининской. Юдин стал комиссаром отряда, который в декабре уже насчитывал около 400 человек.

«Партизаны жили в землянках, продуктами их снабжал лесничий Павловского лесничества Петр Павлович Павлов, который одновременно являлся заведующим двумя мельницами. Непосредственно в составе отряда были два лесника Павловского лесничества: Петр Иванович Александров житель деревни Пустой Вторник, и Петр Васильевич Кутузов, проживавший в деревне Нижняя Трупня. Подвиг каждого из них, всех наших земляков, соотечественников мы увековечили сегодня», - рассказали сотрудники Кармановского Лесничества.

«Сад памяти» высадили в виде пятиконечной звезды. Геоглифы в Смоленской области в рамках акции высаживает каждое из 26 лесничеств. Живые надписи из деревьев появляются и в других регионах страны. Ранее «Сад памяти» также в форме звезды был высажен в Белгородской области. Геоглиф «75» из 1 300 берез появился в Липецкой области, еще один из четырех тысяч сосен - в Калужской. В Ивановской области создается роща в виде надписи «75 лет Победы», которая также будет видна из космоса.

Высадки в рамках акции «Сад памяти» отличаются от других и тем, что зачастую проходят на полях сражений, у мест захоронений, а также памятников и мемориальных комплексов. Один из ярких примеров - «Сад памяти», который две недели назад заложили под Орлом. В 1942 году за отказ выдать партизан фашисты уничтожили практически всех жителей деревни Колпачки, а саму деревню сожгли дотла. Тридцать лет назад на пожертвования здесь установили мемориал, теперь же подвиг местных жителей, поневоле ставших героями, увековечен в «живом» памятнике.

В связи с эпидемиологической ситуацией большая часть мероприятий проходит на территории лесничеств с минимальным количеством участников и соблюдением всех правил безопасности.

Между тем, даже в условиях самоизоляции жители России, стран СНГ и Дальнего Зарубежья активно поддержали акцию, высаживая деревья у себя на участках. На данный момент на карте официального сайта садпамяти2020.рф зарегистрировано уже более четырех тысяч пользовательских точек.

Те, у кого нет возможности посадить дерево, рисуют его вместе с детьми и делают поделки. По хештегу #СадПамятиДома сегодня можно найти уже более шести тысяч публикаций, в том числе - и опубликованных за рубежом. Накануне акцию «Сад памяти» поддержали в Италии, где в память о прадеде Григории в условиях карантина Оксана Чинкуетти и ее дочь Элиза смастерили яблоню.

«Мы решили, что эта яблоня и цветы на этом дереве символизируют жизнь. Мы помним нашего Героя. Мой дедушка Григорий участвовал во многих сражениях, принимал участие в битве под Сталинградом, несколько раз был ранен, контужен. Помним и гордимся!», - рассказала Оксана.

Еще несколько символичных деревьев появились в Киргизии. Мама двух маленьких авторов поделки, Ольга Фролова рассказала, что это дерево семья также посвящает своему прадеду Владимиру Гребеннику. В семье историю его подвигов знают подробно, а еще бережно хранят воспоминания о том, как в разведке сердце их героя от пули немецкого снайпера спас Орден Красной Звезды.

«Сад памяти» - международная акция, в рамках которой планируется высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной войны. Организаторами международной акции «Сад памяти» выступают «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы при поддержке Министерства природных ресурсов, Федерального агентства лесного хозяйства, Фонда президентских грантов и Национального проекта «Экология».