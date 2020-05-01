Песков: охрана здоровья Путина сейчас находится на максимальном уровне

Охрана здоровья президента России Владимира Путина находится на максимальном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в анонсе программы «Москва. Кремль. Путин».

«Разумеется, в эти дни, особенно что касается главы государства, охрана здоровья на максимальном уровне», - сказал он.

Ранее Песков сообщал, что Путин постоянно сдает тесты на коронавирус, минимизирует очные контакты, соблюдает все санитарные нормы.

Накануне стало известно о заражении Михаила Мишустина COVID-19. Председатель правительства сам сообщил российскому лидеру о положительном результате на коронавирус. Он сообщил, что будет соблюдать самоизоляцию, но останется на связи с правительством и Владимиром Путиным. Временно исполняющим обязанности главы правительства назначен вице-премьер Андрей Белоусов.