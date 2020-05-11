Переболевший COVID-19 врач рассказал о первых симптомах заболевания

Первыми симптомами заболевания коронавирусом являются потеря обоняния и вкуса. Об этом рассказал врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов. Данные признаки заболевания он ощутил на пятый день после того, как узнал о болезни своей коллеги, с которой контактировал.

«Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было. Я не различал даже острого и сладкого, а это явный симптом "короны"», - рассказал он.

Следующими симптомами, которые врач диагностировал сам у себя, были быстрое повышение температуры и снимок легких, который сначала показал одностороннюю очаговую пневмонию, а позже двухстороннюю пневмонию, с поражением 45 процентов легочной ткани.

«Меня к тому же начало сильно лихорадить. Неделю я провел в критическом состоянии. Температура 39,9, причем постоянная, и ничем не сбивается. Очень тяжело было. Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали», - вспоминает свое состояние врач.

По его словам, все было точь-в-точь, как их учили на семинарах - незначительные первоначальные симптомы, молниеносное развитие и тяжелое течение болезни.

Врач добавил, что хоть тесты уже показывают отрицательный результат на коронавирус, он до сих пор лечит пневмонию. После болезни Унгарлинов планирует вернуться к работе в обсерваторе. Он также напомнил о важности соблюдения самоизоляции, отказе от приема гостей и родственников, и соблюдения правил, о которых уже все знают: ношение масок, перчаток, частое мытье рук, передает «Российская газета».

Всего в мире более четырех миллионов человек заражены коронавирусом. Инфекция распространилась из Китая почти во все страны мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии и России. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов выздоровели, 1915 - скончались.