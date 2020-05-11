Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Переболевший COVID-19 врач рассказал о первых симптомах заболевания

Ирина Егорова
07:24 11.05.2020
Сперва больной перестал ощущать запахи и вкус, позже поднялась температура и рентген показал двустороннюю пневмонию.
Переболевший COVID-19 врач рассказал о первых симптомах заболевания
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости

Первыми симптомами заболевания коронавирусом являются потеря обоняния и вкуса. Об этом рассказал  врач-дерматовенеролог из Калмыкии Чингис Унгарлинов. Данные признаки заболевания он ощутил на пятый день после того, как узнал о болезни своей коллеги, с которой контактировал.

«Например, я брал шампунь и не чувствовал, как он пахнет, совершенно не ощущал запаха хлеба, масла, вообще любой еды. Вкусовых ощущений тоже не было. Я не различал даже острого и сладкого, а это явный симптом "короны"», - рассказал он.

Следующими симптомами, которые врач диагностировал сам у себя, были быстрое повышение температуры и снимок легких, который сначала показал одностороннюю очаговую пневмонию, а позже двухстороннюю пневмонию, с поражением 45 процентов легочной ткани.

«Меня к тому же начало сильно лихорадить. Неделю я провел в критическом состоянии. Температура 39,9, причем постоянная, и ничем не сбивается. Очень тяжело было. Все тело ломило, кости болели. Ощущение такое, будто изнутри всего выворачивали», - вспоминает свое состояние врач.

По его словам, все было точь-в-точь, как их учили на семинарах - незначительные первоначальные симптомы, молниеносное развитие и тяжелое течение болезни.

Врач добавил, что хоть тесты уже показывают отрицательный результат на коронавирус, он до сих пор лечит пневмонию. После болезни Унгарлинов планирует вернуться к работе в обсерваторе. Он также напомнил о важности соблюдения самоизоляции, отказе от приема гостей и родственников, и соблюдения правил, о которых уже все знают: ношение масок, перчаток, частое мытье рук, передает «Российская газета».

Всего в мире более четырех миллионов человек заражены коронавирусом. Инфекция распространилась из Китая почти во все страны мира. Больше всего заболевших числится в Америке, Испании, Великобритании, Италии и России. В нашей стране с начала распространения заболевания зарегистрировано  свыше 200 тысяч случаев инфицирования. Более 34 тысяч пациентов  выздоровели, 1915 - скончались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата08.05.2020, 16:45
Путин обсудил на совещании Совбеза борьбу с COVID-19
Дата11.05.2020, 05:01
Ил-76 возвращает российских специалистов из Италии: кадры вылета
Дата11.05.2020, 04:25
РФС подготовил протокол для возобновления футбольного сезона
Дата08.05.2020, 06:45
В Минобороны рассказали, когда Су-57 получат новейшие двигатели пятого поколения
Дата09.05.2020, 14:32
Хронология Победы: ветераны рассказали об ужасах войны
Дата04.05.2020, 13:24
Воздушная феерия: репетиция авиационной части Парада Победы в Москве
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
08:08 В стране и мире
Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19
07:48 В стране и мире
Врач назвала простой способ поддержания иммунитета в период коронавируса
07:24 В стране и мире
Переболевший COVID-19 врач рассказал о первых симптомах заболевания
06:57 В стране и мире
Биолог объяснила причины ошибочных тестов на CОVID-19
05:50 В стране и мире
В Минздраве призвали не экономить на выплатах медикам, борющимся с COVID-19
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
08:47 В стране и мире
Воробьев выразил соболезнования родным погибших при пожаре в хосписе Красногорска
08:08 В стране и мире
Сингапурские ученые аннулировали свои прогнозы о сроках пандемии COVID-19
07:48 В стране и мире
Врач назвала простой способ поддержания иммунитета в период коронавируса
07:24 В стране и мире
Переболевший COVID-19 врач рассказал о первых симптомах заболевания
06:57 В стране и мире
Биолог объяснила причины ошибочных тестов на CОVID-19
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
9 мая
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Россиянам напомнили о длинных выходных в июне
Видео
Уникальное авиашоу в Кубинке в честь Дня Победы: полная версия
Российский глубоководный аппарат установил вымпел на дне Марианской впадины в честь Дня Победы
Видео
Смотр марша пеших и конных караулов Президентского полка
Видео
Воздушная часть Парада Победы в Москве
Видео
Обращение Владимира Путина по случаю Дня Победы
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.