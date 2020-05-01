Микробиолог рассказал о вероятности заражения COVID-19 от комаров

Кровососущие насекомые не являются переносчиками коронавирусной инфекции нового типа, заявил микробиолог Евгений Плисов.

Он отметил, что основной очаг поражения COVID-19 - эпителий легких и, чтобы произошло заражение организма, частицам вируса необходимо попасть на слизистые оболочки - рот, нос и глаза.

«На данный момент я еще не видел случаев, когда кровососущие могут передавать заболевания, которые поражают эпителий легких», - сказал он «Звезде».

Однако Плисов добавил, что есть предположения, что COVID-19 может поражать эпителий сосудов, но это вовсе не означает, что «комары могут являться переносчиками».

Согласно статистике оперштаба, на территории России диагностировано 114 431 случай инфицирования коронавирусом, из которых 7 933 - за последние сутки.